Прокуратура изучает сообщения о скандальном досмотре школьников в Воронеже

Прокуратура Воронежской области обратила внимание на сообщения о досмотре школьников перед экзаменом в средней школе №62.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре.

Также ситуацией, происшедшей в школе, заинтересовался Рособрнадзор.

Выпускники воронежской школы ранее рассказали, как их заставляли снимать нижнее бельё и грозили не пустить на ЕГЭ, если они не пройдут металлодетектор.

Выпускница Анна при этом рассказала RT, что в воронежской школе №62 металлодетектор работал случайным образом.