Прокуратура изучает сообщения о скандальном досмотре школьников в Воронеже
- РИА Новости
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре.
Также ситуацией, происшедшей в школе, заинтересовался Рособрнадзор.
Выпускники воронежской школы ранее рассказали, как их заставляли снимать нижнее бельё и грозили не пустить на ЕГЭ, если они не пройдут металлодетектор.
Выпускница Анна при этом рассказала RT, что в воронежской школе №62 металлодетектор работал случайным образом.