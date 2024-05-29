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Прокуратура изучает сообщения о скандальном досмотре школьников в Воронеже

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Прокуратура Воронежской области обратила внимание на сообщения о досмотре школьников перед экзаменом в средней школе №62.
Прокуратура изучает сообщения о скандальном досмотре школьников в Воронеже
  • РИА Новости

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре.

Также ситуацией, происшедшей в школе, заинтересовался Рособрнадзор.

Выпускники воронежской школы ранее рассказали, как их заставляли снимать нижнее бельё и грозили не пустить на ЕГЭ, если они не пройдут металлодетектор.

Выпускница Анна при этом рассказала RT, что в воронежской школе №62 металлодетектор работал случайным образом.

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