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Врач Кашух рассказала о последствиях жары для людей из групп риска

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Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, чем опасна жаркая погода для людей из групп риска.

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, с гипертонией, склерозом, язвенным колитом, тиреоидитом и другими болезнями стоит реже находиться под прямыми солнечными лучами и обеспечить себе комфортный температурный режим, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

«В группе риска также находятся пожилые люди, так как в силу возрастных изменений организма у них снижена способность адаптироваться к перепадам температуры. Любителям в самый солнцепёк поработать на даче лучше пересмотреть приоритеты: здоровье важнее урожая», — сказала Кашух.

По словам врача, самое жаркое время стоит проводить в тени, чаще проветривать помещение, снизить физическую нагрузку, а также избегать перегрева тела и головы.

«Полезно пить специальные напитки, нормализующие водно-солевой баланс, но можно и просто воду — обычную или минеральную. От сладких, газированных, кофеиносодержащих напитков лучше отказаться», — заключила эксперт.

Ранее диетолог Людмила Денисенко дала рекомендации по питанию в жаркую погоду.

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