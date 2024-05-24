Психолог Щербакова рассказала о способах борьбы со стрессом в период ЕГЭ

Пермский семейный психолог Яна Щербакова дала рекомендации выпускникам по борьбе со стрессом в период ЕГЭ.

«Лучшее, что может сделать ученик накануне перед сдачей ЕГЭ, — это не зубрёжка конспектов, а восстановление своего психобиологического резерва», — заявила эксперт в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, чтобы организм справился с тревогой и нервозностью, важно восстановить качество сна, питание и умеренную физическую нагрузку.

«Оптимальный режим дня и забота о своём здоровье послужат ресурсом для эффективной работы мозга во время экзамена», — заключила психолог.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.