Врач Ярыгина дала совет дачникам не работать вниз головой во избежание инсульта
- РИА Новости
Кроме того, есть риски кровоизлияния в мозг и сердечной недостаточности из-за переполнения сосудов головного мозга в таком положении, отметила она в разговоре с газетой «Известия».
«Долгое пребывание в согнутом положении неестественно для позвоночника, сердечно-сосудистой системы и пищеварения», — объяснила специалист.
Также, по словам Ярыгиной, такое положение тела способствует накоплению напряжения в мышцах, что приводит к болям в шее и пояснице. А из-за нарушения кровотока снижается кровоснабжение головного мозга кислородом, что чревато головной болью и головокружениями.
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