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Врач Ярыгина дала совет дачникам не работать вниз головой во избежание инсульта

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Невролог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России, кандидат медицинских наук Юлия Ярыгина предупредила дачников, что работа в огороде вниз головой повышает риск инсульта.
Врач Ярыгина дала совет дачникам не работать вниз головой во избежание инсульта
  • РИА Новости

Кроме того, есть риски кровоизлияния в мозг и сердечной недостаточности из-за переполнения сосудов головного мозга в таком положении, отметила она в разговоре с газетой «Известия».

«Долгое пребывание в согнутом положении неестественно для позвоночника, сердечно-сосудистой системы и пищеварения», — объяснила специалист.

Также, по словам Ярыгиной, такое положение тела способствует накоплению напряжения в мышцах, что приводит к болям в шее и пояснице. А из-за нарушения кровотока снижается кровоснабжение головного мозга кислородом, что чревато головной болью и головокружениями.

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