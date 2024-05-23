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Терапевт Денисова рассказала об особенностях метеозависимости

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Врач-терапевт Алла Денисова рассказала, что метеозависимость — это нарушение адаптации организма человека к изменениям погодных условий.
Терапевт Денисова рассказала об особенностях метеозависимости
  • Gettyimages.ru

«На организм, конечно, влияет изменение погодных условий очень серьёзно, особенно у людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, те, кто в той или иной степени имеют синдром вегетативной дисфункции», — цитирует эксперта sovainfo.ru.

По её словам, если человек уже знает, что он метеочувствительный, то важно снизить количество нагрузок, нормализовать свой сон, употреблять больше воды.

Как считает Денисова, питание не должно быть тяжёлым.

Ранее врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Денис Соколов перечислил симптомы артериальной гипертензии или гипертонического криза.

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