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Врач Соколов: нарушение зрения может быть предвестником гипертонического криза

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Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Денис Соколов перечислил симптомы артериальной гипертензии или гипертонического криза.
Врач Соколов: нарушение зрения может быть предвестником гипертонического криза
  • Gettyimages.ru

Об этом состоянии могут говорить головные боли, головокружение, нарушение зрения, эмоциональная нестабильность. Человеку с комплексом таких проявлений необходима срочная медицинская помощь, предупредил кардиолог в интервью РИАМО.

По словам Соколова, в зоне риска находятся люди, подвергающиеся стрессу, а также употребляющие алкоголь и курящие. Кроме того, такое состояние могут спровоцировать резкие изменения погоды.

Профилактика артериальной гипертензии включает в себя здоровый образ жизни и умеренную физическую активность, заключил врач.

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