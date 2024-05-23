Врач Соколов: нарушение зрения может быть предвестником гипертонического криза

Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Денис Соколов перечислил симптомы артериальной гипертензии или гипертонического криза.

Об этом состоянии могут говорить головные боли, головокружение, нарушение зрения, эмоциональная нестабильность. Человеку с комплексом таких проявлений необходима срочная медицинская помощь, предупредил кардиолог в интервью РИАМО.

По словам Соколова, в зоне риска находятся люди, подвергающиеся стрессу, а также употребляющие алкоголь и курящие. Кроме того, такое состояние могут спровоцировать резкие изменения погоды.

Профилактика артериальной гипертензии включает в себя здоровый образ жизни и умеренную физическую активность, заключил врач.

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