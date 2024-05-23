Врач Соколов: нарушение зрения может быть предвестником гипертонического криза
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Об этом состоянии могут говорить головные боли, головокружение, нарушение зрения, эмоциональная нестабильность. Человеку с комплексом таких проявлений необходима срочная медицинская помощь, предупредил кардиолог в интервью РИАМО.
По словам Соколова, в зоне риска находятся люди, подвергающиеся стрессу, а также употребляющие алкоголь и курящие. Кроме того, такое состояние могут спровоцировать резкие изменения погоды.
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Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.