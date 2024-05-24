Более половины россиян никогда не посещали ортодонта

Новое исследование выявило недостаточный уровень информированности россиян о возможных негативных последствиях неисправленного прикуса. 60% участников признались, что ни разу в жизни не были на приёме у ортодонта.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании Star Smile.

Также 70% респондентов заявили, что не собираются заниматься исправлением прикуса. При этом всё же пройти лечение планируют почти 14% участников опроса.

Из тех, кто уже исправил прикус, 14,7% выбрали брекет-системы, 3% — элайнеры.

Эксперты напомнили, что неисправленный прикус может привести к асимметрии лица, вызывать головные боли, проблемы с работой височно-нижнечелюстного сустава, изменения осанки, храп, апноэ.

Ранее стоматолог Минздрава России, ректор Российского университета медицины, академик РАН Олег Янушевич рассказал о важности правильной чистки зубов.