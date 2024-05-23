Терапевт Хухрев: нет прямой зависимости самочувствия от колебаний атмосферного давления

Врач-терапевт Алексей Хухрев выразил мнение, что прямой зависимости самочувствия от изменения атмосферного давления нет.

«Да, есть группа метеочувствительных граждан, но она значительно ниже, чем может показаться. Есть люди, не столько чувствительные к изменениям погоды, сколько к новостям о ней», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, если человеку с хроническим заболеванием выписаны какие-либо лекарства, то важно продолжать их принимать без нарушения графика.

Хухрев также посоветовал соблюдать меры безопасности в солнечную и сухую погоду.

Ранее врач — эндокринолог-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина дала рекомендации по рациону питания для профилактики инсульта.