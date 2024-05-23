Терапевт Хухрев: нет прямой зависимости самочувствия от колебаний атмосферного давления
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«Да, есть группа метеочувствительных граждан, но она значительно ниже, чем может показаться. Есть люди, не столько чувствительные к изменениям погоды, сколько к новостям о ней», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По его словам, если человеку с хроническим заболеванием выписаны какие-либо лекарства, то важно продолжать их принимать без нарушения графика.
Хухрев также посоветовал соблюдать меры безопасности в солнечную и сухую погоду.
Ранее врач — эндокринолог-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина дала рекомендации по рациону питания для профилактики инсульта.