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Терапевт Хухрев: нет прямой зависимости самочувствия от колебаний атмосферного давления

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Врач-терапевт Алексей Хухрев выразил мнение, что прямой зависимости самочувствия от изменения атмосферного давления нет.
Терапевт Хухрев: нет прямой зависимости самочувствия от колебаний атмосферного давления
  • Gettyimages.ru
  • © SCIENCE PHOTO LIBRARY

«Да, есть группа метеочувствительных граждан, но она значительно ниже, чем может показаться. Есть люди, не столько чувствительные к изменениям погоды, сколько к новостям о ней», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, если человеку с хроническим заболеванием выписаны какие-либо лекарства, то важно продолжать их принимать без нарушения графика.

Хухрев также посоветовал соблюдать меры безопасности в солнечную и сухую погоду.

Ранее врач — эндокринолог-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина дала рекомендации по рациону питания для профилактики инсульта.

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