Источник RT: задержанному Вертелецкому вменяют получение взятки в виде имущества

Задержанному начальнику управления департамента по обеспечению оборонного заказа Минобороны России Владимиру Вертелецкому вменяют получение взятки в виде имущества.

Об этом сообщил источник RT.

Ранее источник RT заявил, что Вертелецкий был задержан. Его подозревают в получении взятки. Также RT проанализировал декларацию Вертелецкого.