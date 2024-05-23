Источник RT: задержанному Вертелецкому вменяют получение взятки в виде имущества
Задержанному начальнику управления департамента по обеспечению оборонного заказа Минобороны России Владимиру Вертелецкому вменяют получение взятки в виде имущества.
- РИА Новости
Об этом сообщил источник RT.
Ранее источник RT заявил, что Вертелецкий был задержан. Его подозревают в получении взятки. Также RT проанализировал декларацию Вертелецкого.
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