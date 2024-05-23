Доход задержанного Вертелецкого в 2020 году составил 3,7 млн рублей

Доход задержанного начальника управления департамента по обеспечению государственного заказа Минобороны Владимира Вертелецкого в 2020 году составил 3,7 млн рублей.

Об этом сообщает RT со ссылкой на его декларацию.

Для сравнения, в 2019 году военный задекларировал 1,7 млн рублей — его доход за год вырос почти на 2 млн рублей.

Супруга Вертелецкого заработала 255 тыс. рублей.

Также в собственности у семьи с двумя детьми квартира 60,6 кв. м и авто Audi Q7 (в 2019-м был Volkswagen Touareg).

Ранее источник RT заявил, что Вертелецкий был задержан. Его подозревают в получении взятки.