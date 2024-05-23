Ортопед Шафиев дал советы по выбору летней обуви

Травматолог-ортопед, врач ЛФК и спортивной медицины ФНКЦ ФМБА России Эйваз Шафиев дал рекомендации по выбору обуви на лето.

«Один из ключевых аспектов — материал. Кожа и ткань превосходят синтетические аналоги за счёт, например, воздухопроницаемости», — заявил эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Как отметил специалист, кожа обеспечивает гибкость и позволяет избежать мозолей и натёртостей. Ткань в свою очередь помогает естественной терморегуляции.

По словам ортопеда, также качественная обувь должна поддерживать свод стопы и обеспечивать достаточную амортизацию для смягчения ударов при ходьбе для снижения нагрузки на суставы и позвоночник.

«У каждого человека есть уникальные особенности строения стоп. У кого-то имеются проблемы с супинацией или пронацией, плоскостопие или высокий подъём. Поэтому можно проконсультироваться с ортопедом и подобрать обувь исходя из его рекомендаций», — заключил эксперт.

Ранее врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Денис Соколов заявил, что ходьба до 10 тыс. шагов в день является действенной профилактикой артериальной гипертонии.