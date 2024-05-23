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Сомнолог Бузунов: творческим людям могут чаще сниться кошмары

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Врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов, профессор Центральной государственной медицинской академии Управделами президента и автор книги «Преднамеренное спокойствие. Программа борьбы со стрессом и тревогой», объяснил, почему творческим людям чаще снятся кошмары.
Сомнолог Бузунов: творческим людям могут чаще сниться кошмары
  • Gettyimages.ru

У людей с высоким уровнем интеллекта, а также наделённых творческими способностями, активнее протекают мыслительные процессы, а психика более подвижна (лабильна), рассказал специалист в беседе с сайтом kp.ru.

«А поскольку во сне наш мозг продолжает работать, то, как правило, у таких лиц сновидения более яркие, красочные, со сложным сюжетом. В том числе, это могут быть сценарии кошмаров», — отметил Бузунов.

По его словам, кроме прочего, у таких людей чаще встречаются психические расстройства, и это также может быть причиной страшных снов.

В целом же сновидения, включая кошмарные, если они разноплановые, свидетельствуют о нормальной работе мозга, добавил сомнолог.

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