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Хирург Злобин рассказал о показаниях к бариатрической операции

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Кандидат медицинских наук, врач-хирург ФНКЦ ФМБА России Александр Злобин перечислил показания к бариатрической операции.
Хирург Злобин рассказал о показаниях к бариатрической операции
  • Gettyimages.ru

Данное хирургическое вмешательство назначается пациентам с индексом массы тела более 40 и которым не помогло консервативное лечение, заявил эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Как отметил специалист, в ходе резекции желудка уменшается его объём, а гастрошунтирование «выключает» часть кишечника из пищеварения.

По словам врача, лишние килограммы уходят в течение года после операции, а результат сохранится на всю жизнь, если пациент будет соблюдать рекомендации, правильно питаться и больше двигаться.

Ранее ведущий эксперт по генетике лаборатории «Гемотест» Елена Корчагина рассказала о генах, отвечающих за склонность к перееданию и развитие ожирения.

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