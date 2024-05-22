Хирург Злобин рассказал о показаниях к бариатрической операции

Кандидат медицинских наук, врач-хирург ФНКЦ ФМБА России Александр Злобин перечислил показания к бариатрической операции.

Данное хирургическое вмешательство назначается пациентам с индексом массы тела более 40 и которым не помогло консервативное лечение, заявил эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Как отметил специалист, в ходе резекции желудка уменшается его объём, а гастрошунтирование «выключает» часть кишечника из пищеварения.

По словам врача, лишние килограммы уходят в течение года после операции, а результат сохранится на всю жизнь, если пациент будет соблюдать рекомендации, правильно питаться и больше двигаться.

Ранее ведущий эксперт по генетике лаборатории «Гемотест» Елена Корчагина рассказала о генах, отвечающих за склонность к перееданию и развитие ожирения.