Врач Шелепов: чаще всего люди получают травмы во время занятий спортом

Врач, травматолог-ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов рассказал, что чаще всего травмы случаются во время занятий игровыми контактными видами спорта: хоккей, футбол, баскетбол и др.

Нередко встречаются травмы, полученные во время прыжков на батуте, при игре в теннис и волейбол, а также при спуске по лестнице или при выходе из автомобиля, поделился специалист в беседе с РИАМО.

При этом, по его словам, травмироваться можно даже на ровной поверхности.

«Обращение к врачу в случае травмы, особенно при наличии сильной боли, синюшности или открытой раны, является обязательным. Это поможет избежать серьёзных осложнений и получить квалифицированную помощь», — добавил травматолог.

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