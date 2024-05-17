RT в Telegram
Подпишись

Специалист Чемоданова назвала переработку одним из элементов трудоголизма

Короткая ссылка
Начальник отдела карьерной экспертизы центра «Профессии будущего» Галина Чемоданова рассказала о вреде переработок для здоровья.
Специалист Чемоданова назвала переработку одним из элементов трудоголизма
  • Gettyimages.ru

«Длительные переработки могут стать фактором риска развития различных заболеваний, панических атак, а также бессонницы, головных болей», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Чемоданова, переработки являются одним из элементов трудоголизма.

«Трудоголизм характеризуется состоянием, когда человек перегружает себя работой из-за навязчивой идеи без перерыва заниматься делами, не обращая внимания на собственные потребности, отдавая себя и всё время карьере», — пояснила она.

По её словам, справиться с проблемой переработок прежде всего поможет осознание своего состояния. Также рекомендуется провести границу между трудовым и личным временем.

Ранее кандидат медицинских наук врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин выразил мнение, что представление о том, что сосредоточиться на работе можно только в тишине, устарело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить