Специалист Чемоданова назвала переработку одним из элементов трудоголизма

Начальник отдела карьерной экспертизы центра «Профессии будущего» Галина Чемоданова рассказала о вреде переработок для здоровья.

«Длительные переработки могут стать фактором риска развития различных заболеваний, панических атак, а также бессонницы, головных болей», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Чемоданова, переработки являются одним из элементов трудоголизма.

«Трудоголизм характеризуется состоянием, когда человек перегружает себя работой из-за навязчивой идеи без перерыва заниматься делами, не обращая внимания на собственные потребности, отдавая себя и всё время карьере», — пояснила она.

По её словам, справиться с проблемой переработок прежде всего поможет осознание своего состояния. Также рекомендуется провести границу между трудовым и личным временем.

Ранее кандидат медицинских наук врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин выразил мнение, что представление о том, что сосредоточиться на работе можно только в тишине, устарело.