На ВДНХ откроются новые курсы по психологии

На ВДНХ «Техноград» откроет новые курсы по психологии.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Появятся два онлайн-курса: «Мотивация и самосознание» и «Эмоциональный интеллект: понимать эмоции и управлять ими». Как говорится в описании, они подойдут для тех, кто интересуется психологией, желает лучше узнать себя, развить внутренний потенциал и наладить отношения с окружающими.

По программе «Мотивация и самосознание» пройдут 4 вебинара: 25 мая, 26 мая, 1 июня и 2 июня. Преподавателем курса выступит бизнес-тренер Татьяна Ерёмина.

Вторая программа «Эмоциональный интеллект: понимать эмоции и управлять ими» начнётся 27 мая, в которой также будет четыре вебинара. Их проведёт клинический психолог, полиграфолог, профайлер-верификатор, графолог Юлия Елизарова.

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