Психолог Куртанова рассказала о влиянии стресса на состояние здоровья

Психолог, заведующая кафедрой специальной психологии и реабилитологии факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ Юлия Куртанова рассказала о воздействии стресса на состояние здоровья.

«На фоне продолжительного напряжения ресурсы организма истощаются, и это приводит к возникновению заболеваний или усугублению уже имеющихся у человека патологий», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист отметила три стадии реагирования организма, которые имеют название «общий адаптационный синдром».

По словам психолога, это стадия тревоги, противостояние стрессовой ситуации и стадия истощения.

«Организм начинает терять способность бороться со стрессом и уменьшать его вредное воздействие, — в итоге у человека появляются различные заболевания», — заключила эксперт.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.









