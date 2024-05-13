Психолог Куртанова рассказала о влиянии стресса на состояние здоровья
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«На фоне продолжительного напряжения ресурсы организма истощаются, и это приводит к возникновению заболеваний или усугублению уже имеющихся у человека патологий», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист отметила три стадии реагирования организма, которые имеют название «общий адаптационный синдром».
По словам психолога, это стадия тревоги, противостояние стрессовой ситуации и стадия истощения.
«Организм начинает терять способность бороться со стрессом и уменьшать его вредное воздействие, — в итоге у человека появляются различные заболевания», — заключила эксперт.
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