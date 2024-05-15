Кардиолог Кондрахин рассказал о влиянии стресса на здоровье сердца
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«Уныние, тоска или чрезмерная радость дают такие последствия, из-за которых нарушается кровообращение в стенках миокарда. Это может спровоцировать небольшие инфаркты», — заявил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Как отметил специалист, в таких ситуациях возникают фиброзные образования сердца, из-за которых часть сердечной мышцы перестаёт работать.
Также, по словам врача, стресс может привести к развитию гипертонической болезни.
«Нереализованный стресс, когда человек оказался в тяжёлой ситуации и не выплеснул свои эмоции, переживал их в себе, провоцирует повышение кровеносного давления, нагрузку на сердце и сосуды головного мозга. Это может стать причиной инфаркта и инсульта», — заключил Кондрахин.
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