Невролог Кружалов рассказал о симптомах инсульта

Невролог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Кружалов перечислил симптомы инсульта.

«Чаще всего инсульты возникают в бассейне средней мозговой артерии, и сопровождаются они слабостью или нарушением чувствительности в руке и ноге, а также в половине лица с одной стороны, нарушением речи, письма и чтения, выпадением полей зрения, расстройствами зрительно-пространственной ориентации или восприятия одной из половин тела», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, при поражении базилярной артерии могут появиться косоглазие, двоение в глазах, нарушение глотания, нарушение речи, головокружение и шаткость походки.

При поражении в области передней мозговой артерии классические симптомы инсульта не носят выраженный характер.

«На первое место выходят нарушения психики: снижение мотивации, апатия, булимия или, наоборот, чрезмерная расторможенность и возбуждение вплоть до психоза. Иногда отмечаются расстройства координации», — заключил врач.

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