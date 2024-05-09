RT в Telegram
Подпишись

Невролог Кружалов рассказал о симптомах инсульта

Короткая ссылка
Невролог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Кружалов перечислил симптомы инсульта.
Невролог Кружалов рассказал о симптомах инсульта
  • Gettyimages.ru

«Чаще всего инсульты возникают в бассейне средней мозговой артерии, и сопровождаются они слабостью или нарушением чувствительности в руке и ноге, а также в половине лица с одной стороны, нарушением речи, письма и чтения, выпадением полей зрения, расстройствами зрительно-пространственной ориентации или восприятия одной из половин тела», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, при поражении базилярной артерии могут появиться косоглазие, двоение в глазах, нарушение глотания, нарушение речи, головокружение и шаткость походки.

При поражении в области передней мозговой артерии классические симптомы инсульта не носят выраженный характер.

«На первое место выходят нарушения психики: снижение мотивации, апатия, булимия или, наоборот, чрезмерная расторможенность и возбуждение вплоть до психоза. Иногда отмечаются расстройства координации», — заключил врач.

Ранее врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал, как весенние перепады температур могут повлиять на здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить