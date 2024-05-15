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Врач Лифшиц: антигистаминные препараты вызывают сонливость при приёме

Врач: при повышении температуры не нужно управлять транспортным средством

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Анастасия Румянцева
Галина Лифшиц, врач-кардиолог, эксперт НТИ «Хелснет», комментируя опубликованный в соцсетях список лекарств, после которых якобы запрещено или нежелательно управлять автомобилем, отметила в беседе с RT, что среди препаратов есть, например, супрастин, который может вызывать сонливость при приёме.
Врач Лифшиц: антигистаминные препараты вызывают сонливость при приёме
  • РИА Новости

«Список содержит довольно большой перечень препаратов, среди которых есть антигистаминные — например, супрастин. Они, действительно, вызывают сонливость при приёме, о чём написано в инструкции к лекарству. Однако, на мой взгляд, список избыточно большой: некоторые лекарства внесены туда обосновано, а часть — не совсем», — выразила мнение врач.

При этом она отметила, что человек, который принимает лекарства, в том числе жаропонижающие или средства от кашля, — нездоров.

«У него есть симптомы вирусного заболевания, вероятно, повышена температура. В таком случае, конечно, не нужно управлять транспортным средством, потому что может потеряться концентрация внимания, но на фоне температуры, а не на фоне приёма лекарства», — предупредила эксперт.

В первую очередь, как пояснила Лифшиц, говоря о необходимости ограничить вождение, нужно руководствоваться инструкцией к лекарственному средству.

«Это важный юридический документ. Если компания-производитель указывает такую необходимость, значит были проведены клинические исследования, которые показали, что на фоне приёма препарата возможна заторможенность и изменение реакции», — рассказала она.

В свою очередь, Александр Малов, врач-терапевт Центра Новых Медицинских Технологий, эксперт рынка НТИ «Хелснет» напомнил, что переносимость и частота возникновения побочных эффектов при приёме препарата зависит как от индивидуальных особенностей метаболизма, так и от дозы вещества.

«Спазмолитические препараты, такие как питофенон, фенпивериний, оказывая влияние на гладкую мускулатуру, могут снижать артериальное давление, приводя к ухудшению общего самочувствия, и также к снижению скорости реакции», — заключил он.

Ранее Минздрав России сообщил, что опубликованный в соцсетях список лекарств, после которых якобы запрещено или нежелательно управлять автомобилем, носит информационный характер.

«Представленный список лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт и т. д., носит информационный характер», — отметили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что ряд лекарственных препаратов действительно может оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, так как снижают быстроту реакции, вызывают сонливость и т. д.

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