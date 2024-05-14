Психолог Масолова рассказала, как войти в рабочий ритм после праздников

Психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова рассказала, что в рабочий ритм после праздников нужно входить постепенно.

«Сразу хочется сказать о главном, что в рабочий ритм не могут войти те люди, которые не умеют отдыхать, — те, которые сначала «работают-работают-работают», а потом «отдыхают-отдыхают-отдыхают», которые не соблюдают баланс отдыха и работы, поэтому им сложно переключаться в обе стороны», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила Масолова, важно соблюдать баланс отдыха и работы. Также рекомендуется тренировать способность к быстрому «переключению».

«Если вы сейчас заметили, что вам сложно переключиться после длинных майских праздников, то начните прямо сегодня постепенный переход к работе. Таким образом вы будете закладывать вашу привычку постепенного сбалансирования работы и отдыха», — сказала эксперт.

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