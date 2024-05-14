В Москве выбрали лучшие ИИ-сервисы для лучевой диагностики

Московские учёные оценили и выбрали лучшие сервисы искусственного интеллекта (ИИ) для лучевой диагностики, уже работающие в московском здравоохранении.

Об этом сообщает mos.ru.

Как отметил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Илья Тыров, в 2023 году был создан инструмент, показывающий результаты работы сервисов и позволяющий оценить их, — матрица зрелости.

«Матрица зрелости показала, что лучшие результаты за 2023 год демонстрируют сервисы по оценке компьютерно-томографических признаков различных патологий органов брюшной полости, признаков рака молочной железы по данным маммографии, рентгенографических признаков различных патологий опорно-двигательного аппарата, а также комплексные сервисы для оценки КТ-признаков различных патологий органов грудной клетки», — сказал Тыров.

Он добавил, что благодаря этому инструменту врачи могут выбрать для своей работы качественные и надёжные решения из существующих.

Ранее мэр Москвы Собянин рассказал о развитии фармацевтической отрасли в столице.