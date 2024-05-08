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Собянин рассказал о развитии фармацевтической отрасли в Москве

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Развивать фармацевтическую отрасль в Москве помогают офсетные контракты, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин рассказал о развитии фармацевтической отрасли в Москве
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает НСН, мэр Москвы рассказал в своём блоге.

«С 2017 года правительство Москвы заключило 11 контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий и продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов. Совокупный объём закупок по всем контрактам — 90 млрд рублей. На сегодня построено или модернизировано уже шесть заводов и производственных линий. Создано порядка 1,9 тыс. новых рабочих мест», — сказал он.

Собянин отметил, что главное в этом то, что городские медучреждения гарантированно получают необходимые медизделия и лекарства. А на молочно-раздаточные пункты поступает качественная продукция — молоко, соки, кефир, творог, фруктовые и овощные пюре, каши для детей и многое другое.

Ранее мэр столицы рассказал, что московская цифровая библиотека пополнилась наборами данных по лучевой диагностике.

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