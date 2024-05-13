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Психолог Гифт заявила о важности баланса между семьёй и работой для брака

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Психолог и писатель Ирина Гифт дала рекомендации, как наладить баланс между семьёй и работой для сохранения брака.
Психолог Гифт заявила о важности баланса между семьёй и работой для брака
  • Gettyimages.ru

«Возможно, вам поможет составление чёткого графика, когда ваша вторая половина может обращаться к вам с просьбой, а когда вас лучше не отвлекать совсем. Обсудите эти новые правила спокойно и без претензий друг к другу», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, также стоит обратить внимание на планирование совместного отдыха, научиться не приносить рабочие эмоции в семью и признавать важность труда второй половины.

«Соблюдая эти правила, вы из вечно ворчащих друг на друга соперников за свободное время превратитесь в союзников, команду, которая борется с общими жизненными трудностями. Сохранить работу гораздо проще, чем брак, берегите друг друга!» — заключила психолог.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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