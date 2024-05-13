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Хирург Бокерия назвал условия увеличения продолжительности жизни

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Главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава, президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия поделился мнением на тему того, какие меры необходимо предпринять для увеличения продолжительности жизни.
Хирург Бокерия назвал условия увеличения продолжительности жизни
  • Gettyimages.ru

На продолжительность жизни человека влияют пол, генетика, регион проживания и другие параметры, сообщил он в интервью газете «Известия».

Для роста показателей продолжительности жизни прежде всего необходимо устранить основные причины преждевременной смертности: сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет, заболевания органов дыхания и травмы, объяснил Бокерия.

По мере улучшения здравоохранения, а также при позитивных изменениях в образе жизни человека продолжительность жизни будет увеличиваться, добавил врач.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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