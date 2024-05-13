Хирург Бокерия назвал условия увеличения продолжительности жизни

Главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава, президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия поделился мнением на тему того, какие меры необходимо предпринять для увеличения продолжительности жизни.

На продолжительность жизни человека влияют пол, генетика, регион проживания и другие параметры, сообщил он в интервью газете «Известия».

Для роста показателей продолжительности жизни прежде всего необходимо устранить основные причины преждевременной смертности: сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет, заболевания органов дыхания и травмы, объяснил Бокерия.

По мере улучшения здравоохранения, а также при позитивных изменениях в образе жизни человека продолжительность жизни будет увеличиваться, добавил врач.

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