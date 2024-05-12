Володин: времена появления неожиданных людей в правительстве ушли

Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Состав на должности и заместителей председателей правительства и министров предложен профессиональный и имеющий опыт работы на федеральном уровне... Ушли прошлые времена, когда неожиданно какие-то кандидатуры оказывались на таких должностях», — цитирует его РИА Новости.

По словам Володина, Думе потребуется не менее шести часов на обсуждение кандидатур в правительство.

Он допустил острые дискуссии при обсуждении кандидатов в состав кабмина.

Известно, что фракция «Справедливая Россия — За правду» не поддержит 11 из 26 кандидатур на должности вице-премьеров и министров правительства «по веским основаниям».