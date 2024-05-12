Володин: Думе потребуется шесть часов на обсуждение кандидатур в правительство

Обсуждение кандидатур вице-премьеров займёт более шести часов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы посмотрели хронометраж... Чтобы обсудить кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, Государственной думе потребуется более шести часов», — цитирует его ТАСС.

Володин пояснил, что такой большой срок обусловлен тем, что каждый кандидат будет выступать перед депутатами, после чего ему зададут вопросы.

11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.

Комитеты Госдумы 12 мая будут рассматривать кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесённые главой правительства Михаилом Мишустиным.

Известно, что фракция «Справедливая Россия — За правду» не поддержит 11 из 26 кандидатур на должности вице-премьеров и министров правительства «по веским основаниям».