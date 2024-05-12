Володин допустил острые дискуссии при обсуждении кандидатов в состав кабмина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил острые дискуссии во время обсуждения кандидатур на посты зампредов правительства и министров.

«Нет, не исключаю. Они (дискуссии. — RT) уже начались... За поддержку надо бороться. И хотелось бы, чтобы кандидаты это понимали. Им надо убеждать депутатов в том, что они справятся с решением проблем», — цитирует его ТАСС.

По словам Володина, Думе потребуется не менее шести часов на обсуждение кандидатур в правительство.

Известно, что фракция «Справедливая Россия — За правду» не поддержит 11 из 26 кандидатур на должности вице-премьеров и министров правительства «по веским основаниям».