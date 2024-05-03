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Профтренинги в Подмосковье прошли ещё четыре тысячи педиатров

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В Минздраве Московской области рассказали, что с 2022 года тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания прошли 4 тыс. педиатров.
Профтренинги в Подмосковье прошли ещё четыре тысячи педиатров
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на ведомство.

«Такие тренинги направлены на снижение уровня психологического выгорания врачей. Всего за время реализации проекта было проведено 440 тренингов, которые прошли почти 4 тыс. детских специалистов Подмосковья», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

В комплекс занятий проекта «Наш участковый врач» входят очные и дистанционные занятия.

Ранее сообщалось, что в больницы Московской области закупят свыше 200 электрохирургических приборов.

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