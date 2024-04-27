В Тюмени рассказали о работе медучреждений в праздники

В Департаменте здравоохранения Тюмени рассказали об изменениях в графике работы медицинских учреждений.

Об этом сообщает URA.RU.

«В праздничные дни в медицинских учреждениях продолжится приём пациентов. При этом график работы медучреждений Тюменской области с 28 апреля по 1 мая и 9—12 мая изменится», — рассказали в ведомстве.

Первичная помощь по записи 2, 3 и с 6 по 8 мая будет оказываться в обычное время. С 28 апреля по 1 мая, 4 и 5 мая, а также с 9 по 12 — в период с 09:00 до 14:00.

Неотложная медицинская помощь будет оказываться во все выходные и праздничные дни.

Ранее в Екатеринбурге рассказали о праздничных мероприятиях к 9 Мая.