Врач Ерусланова: регулярный пропуск завтрака может привести к инсульту

Ксения Ерусланова, врач-кардиолог, заведующая лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук, сообщила, что пропуск приёмов пищи повышает вероятность развития сердечно-сосудистых событий.

Так, частый пропуск завтрака может привести к инсульту, а слишком поздний ужин (после 20:00) увеличивает риск инфаркта, уточнила она в беседе с газетой «Известия».

«Однако люди, практикующие интервальное голодание или соблюдающие мусульманский пост во время Рамадана, который также предполагает пропуск приёма пищи, менее подвержены развитию сердечно-сосудистых событий», — подчеркнула Ерусланова.

Врач пояснила, что всё дело в осознанности. Когда человек регулярно пропускает приём пищи из-за нехватки времени или стресса, в его организме вырабатывается гормон кортизол, который запускает воспалительные процессы. При соблюдении поста или диеты человек, напротив, готов к ограничениям морально и физически, и тогда в организме включаются механизмы, препятствующие образованию атеросклеротических бляшек.

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