Депутат Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в майские праздники

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT предложил ограничить продажу алкоголя в майские праздники и заявил, что граждане должны сосредоточиться на созидании и памяти, а не на выпивке.

Депутат отметил, что в праздничные дни во главе угла должен стоять созидательный фактор.

«Есть практика ограничения продажи алкоголя в праздничные дни разного уровня в регионах. Хотелось бы, чтобы мы на этом акцентировали внимание. 9 Мая — священный праздник. И хотелось бы, чтобы этот день (граждане. — RT) больше на созидание потратили, потратили на память. Поэтому я считаю, что ограничение продажи алкоголя в период майских праздников для российского общества с учётом ключевых вопросов или проблем с потреблением алкоголя, конечно, сыграет абсолютно позитивную роль», — заявил Хамзаев.

Ранее, по сообщениям РИА Новости, Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкоголя в дни майских праздников.