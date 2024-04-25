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Депутат Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в майские праздники

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Полина Полетаева
Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT предложил ограничить продажу алкоголя в майские праздники и заявил, что граждане должны сосредоточиться на созидании и памяти, а не на выпивке.
Депутат Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в майские праздники
  • Gettyimages.ru

Депутат отметил, что в праздничные дни во главе угла должен стоять созидательный фактор.

«Есть практика ограничения продажи алкоголя в праздничные дни разного уровня в регионах. Хотелось бы, чтобы мы на этом акцентировали внимание. 9 Мая — священный праздник. И хотелось бы, чтобы этот день (граждане. — RT) больше на созидание потратили, потратили на память. Поэтому я считаю, что ограничение продажи алкоголя в период майских праздников для российского общества с учётом ключевых вопросов или проблем с потреблением алкоголя, конечно, сыграет абсолютно позитивную роль», — заявил Хамзаев.

Ранее, по сообщениям РИА Новости, Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкоголя в дни майских праздников.

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