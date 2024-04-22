В России за год продажи вейпов упали на 31%
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Кроме того, как выяснили эксперты, средняя цена на сигареты в 2024 году — 202 рубля.
«Средняя цена выросла на 10%, продажи упали на 2%», — отмечается в исследовании.
Также специалисты рассказали, что средняя цена на электронный нагреватель табака составила около 1 тыс. рублей, а продажи упали на 1%.
Средняя цена на стики для системы нагревания табака
— 222 рубля, пояснили в компании.
«Она выросла на 9%, продажи — на 1%», — заключили аналитики.
Как пояснил в беседе с RT депутат Госдумы Султан Хамзаев, в прошлом году был принят «большой пласт антитабачных
законов».
«На практике показывает, что законы нужны и они работают. То есть мы запретили полностью рекламу, выкладку, всё должно быть закрыто, не на витринах, как это сделано с классическим табаком», — добавил он.
По его словам, отдельные предприниматели всё равно нарушают закон.
«Поэтому наша задача — эту статистику в правоприменительной практике довести до совершенства», — заявил собеседник RT.
Кроме того, он добавил, что ценовая доступность никотинсодержащей продукции — это всегда негативный
фактор.
«Поэтому увеличение цены — это правильная тенденция,
Она должна быть последовательной, обоснованной, и этим обязательно надо заниматься», — заключил он.
Всего было проанализировано более 56 млрд кассовых чеков.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила внести изменения в законодательство, которые касаются обязательного нанесения предупреждающих изображений и надписей на устройства для вейпов.