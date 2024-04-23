Самарским врачам передали 57 новых машин неотложной помощи
- РИА Новости
Об этом сообщает volga.news.
Программа поставки специализированных автомобилей идёт в регионе с опережением. В 2024 году в больницы области поступили все 97 единиц автотранспорта.
«Это полная программа текущего года. Как вы знаете, за последние годы мы полностью обновили парк и скорой помощи, и неотложной помощи. Устранили весь парк старой техники. Дополнили десятками единиц автотранспортный парк системы здравоохранения», — сказал Азаров.
Ранее сообщалось, что новый корпус поликлиники в Лобне откроют в 2025 году.