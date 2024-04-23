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Самарским врачам передали 57 новых машин неотложной помощи

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от 57 новых машин неотложной помощи в больницы и поликлиники региона. Это сделано в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».
Самарским врачам передали 57 новых машин неотложной помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news.

Программа поставки специализированных автомобилей идёт в регионе с опережением. В 2024 году в больницы области поступили все 97 единиц автотранспорта.

«Это полная программа текущего года. Как вы знаете, за последние годы мы полностью обновили парк и скорой помощи, и неотложной помощи. Устранили весь парк старой техники. Дополнили десятками единиц автотранспортный парк системы здравоохранения», — сказал Азаров.

Ранее сообщалось, что новый корпус поликлиники в Лобне откроют в 2025 году.

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