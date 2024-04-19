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Новый корпус поликлиники в Лобне откроют в 2025 году

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Новое здание поликлиники №1 в Лобне откроется в начале 2025 года. Ход строительства проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Новый корпус поликлиники в Лобне откроют в 2025 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Современная диагностика, грамотное лечение, профилактика — три слагаемых первичной медпомощи, которых ждут люди», — заявил глава региона.

Мощность медучреждения после переезда увеличится до 600 пациентов в смену. Как отметил Воробьёв, поликлиника будет обслуживать более 60 тыс. человек из пяти микрорайонов.

«Задача — сдать к концу года. Проект долгожданный и будет очень востребован. Рассчитываем, что после установки необходимого оборудования уже в феврале — марте 2025-го начнётся приём», — сказал губернатор.

В пятиэтажном здании будут работать поликлиника для взрослых, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, травматологический центр, отделения эндоскопической диагностики и медицинской реабилитации, профилактики и диспансеризации, а также два рентген-кабинета, передаёт «Радио 1».

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