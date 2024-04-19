Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в столице.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Возвели 21 соцобъект, среди которых девять детских садов, три объекта здравоохранения и три школы. Одна из них, на 1200 учеников, построена инвестором в ТиНАО в рамках программы создания мест приложения труда», — написал Собянин.

Он также отметил, что с начала 2024 года в городе ввели более 2,6 млн кв. м недвижимости, в том числе 1,15 млн кв. м по программе реновации.

Ранее сообщалось, что в районе Фили-Давыдково построили дом в рамках программы реновации.