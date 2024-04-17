У станции метро «Филёвский парк» построили дом по программе реновации

В районе Фили-Давыдково построили дом в рамках программы реновации, заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

Здание расположено недалеко от станции метро «Филёвский парк».

«Жилое здание возвели на месте снесённых пятиэтажек, жители которых получили равнозначные квартиры по программе реновации», — сказал Загрутдинов.

Дом состоит из шести секций переменной этажности. Из 349 квартир 11 оборудованы для маломобильных жителей. В закрытом дворе находятся две игровые детские площадки. Также предусмотрена зона для занятий спортом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 160 тыс. жителей столицы начали переселение в новые квартиры по программе реновации.