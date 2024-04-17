Собянин: более 160 тысяч москвичей переселяются в новое жильё по реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 160 тыс. жителей столицы начали переселение в новые квартиры по программе реновации.

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Порядка 147 тыс. горожан уже заключили договоры на квартиры, свыше 136 тыс. — отпраздновали новоселье, больше 25 тыс. оформляют документы или занимаются переездом», — сказано в тексте.

Мэр, в частности, отметил, что с момента старта программы в Москве в эксплуатацию ввели 307 домов. Ещё 472 дома находятся в работе. В 2024 году достроили три здания, под заселение было передано 18 домов.

Для организации волнового переселения подобрано ещё 12 территорий.

Ранее НСН со ссылкой на главу Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова сообщала, что новый многоквартирный дом по программе реновации в посёлке Акулово введут до конца 2024 года.