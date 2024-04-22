RT в Telegram
Подпишись

Врач Павлова рассказала о правилах долгожителей Окинавы

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала о правилах поведения жителей японского острова Окинава — одного из уголков мира с наиболее значительной концентрацией долгожителей.
Врач Павлова рассказала о правилах долгожителей Окинавы
  • Gettyimages.ru

Жители Окинавы не посещают тренажёрные залы. Вместо этого они выращивают сады, ухаживают за домом, много ходят пешком, то есть много двигаются в естественной среде, объяснила врач в интервью «Вечерней Москве».

Чтобы понизить уровень стресса, вызывающего воспаление, жители Окинавы каждый день уделяют несколько минут воспоминаниям о предках.

Павлова назвала ещё несколько правил, которые можно позаимствовать у жителей острова. Так, заканчивать трапезу надо с лёгким чувством голода, а ещё употреблять больше растительного белка (фасоль, соя и чечевица), реже есть мясо (жители Окинавы едят его в среднем пять раз в месяц) и употреблять вино, но в умеренном количестве.

Ранее психотерапевт Александра Илларионова рассказала о практиках, полезных для поддержания ментального здоровья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить