Врач Павлова рассказала о правилах долгожителей Окинавы

Врач-эндокринолог доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала о правилах поведения жителей японского острова Окинава — одного из уголков мира с наиболее значительной концентрацией долгожителей.

Жители Окинавы не посещают тренажёрные залы. Вместо этого они выращивают сады, ухаживают за домом, много ходят пешком, то есть много двигаются в естественной среде, объяснила врач в интервью «Вечерней Москве».

Чтобы понизить уровень стресса, вызывающего воспаление, жители Окинавы каждый день уделяют несколько минут воспоминаниям о предках.

Павлова назвала ещё несколько правил, которые можно позаимствовать у жителей острова. Так, заканчивать трапезу надо с лёгким чувством голода, а ещё употреблять больше растительного белка (фасоль, соя и чечевица), реже есть мясо (жители Окинавы едят его в среднем пять раз в месяц) и употреблять вино, но в умеренном количестве.

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