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Психотерапевт Илларионова рассказала о полезных практиках

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Психотерапевт Александра Илларионова рассказала о практиках, полезных для поддержания ментального здоровья.
Психотерапевт Илларионова рассказала о полезных практиках
  • Gettyimages.ru

«Итак, во-первых, стремитесь к живому общению. Развитие цифровых технологий привело к дефициту живого общения. А между тем, именно живое общение, а не переписки или звонки по телефону, позволяет создавать важные социальные связи и привязанности, ощущать свою близость и значимость для другого», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, важно учиться чему-то новому, так как новые знания и навыки помогают развить целеполагание и целеустремлённость.

Кроме того, специалист советует вести активный образ жизни, поскольку физическое и психическое здоровье тесно взаимосвязаны.

«Цифровой детокс необходим сегодня каждому человеку. Современные технологии, без сомнения, имеют множество преимуществ, но стремление быть онлайн ведёт к умственному и психологическому истощению, высокому уровню беспокойства, стресса и неопределённости», — добавила Илларионова.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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