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Офтальмолог Боша рассказала о влиянии стресса на зрение

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Офтальмолог Европейского медицинского центра (EMC) Наталия Боша рассказала о влиянии стресса на качество зрения.
Офтальмолог Боша рассказала о влиянии стресса на зрение
  • Gettyimages.ru

«Если у человека была небольшая, не проявляющаяся клиническими симптомами близорукость или дальнозоркость слабой или средней степени и он хорошо видел благодаря работающей аккомодации, то на фоне стресса этот механизм может нарушиться. В таком случае резко наблюдается ухудшение зрения», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, часто такие проблемы обнаруживают беременные женщины на фоне стресса от родов и недосыпа после родов.

Гормоны пролактин, адреналин, кортизол, влияющие на сердечно-сосудистую систему человека, приводят к сужению сосудов сетчатки. Длительная нагрузка на глазные мышцы приводит к ухудшению зрения.

«Тем не менее после исключения источника стресса и восстановления организма, в зависимости от возраста и общего состояния здоровья, есть вероятность, что зрение вернётся на прежний уровень», — заключила офтальмолог.

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