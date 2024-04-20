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Путин поручил направлять средства от ОМС на зарплаты медицинским работникам

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Президент России Владимир Путин поручил направлять средства от полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) на надбавки к зарплатам медицинских работников.
Путин поручил направлять средства от ОМС на зарплаты медицинским работникам
  • globallookpress.com

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Направление в приоритетном порядке средств ОМС, дополнительно полученных вследствие выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи, на выплату заработной платы медикам», — говорится в документе. 

Кроме того, эти средства будут добавлены в заработные платы сельских медицинских работников.

Отмечается, что ответственными за выполнение соответствующего требования назначены высшие должностные лица регионов.

Ранее Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учёными.

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