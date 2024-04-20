Путин поручил направлять средства от ОМС на зарплаты медицинским работникам
- globallookpress.com
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Направление в приоритетном порядке средств ОМС, дополнительно полученных вследствие выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи, на выплату заработной платы медикам», — говорится в документе.
Кроме того, эти средства будут добавлены в заработные платы сельских медицинских работников.
Отмечается, что ответственными за выполнение соответствующего требования назначены высшие должностные лица регионов.
Ранее Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учёными.