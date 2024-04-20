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Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Форума будущих технологий

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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учёными.
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Форума будущих технологий
  • globallookpress.com

Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

Форум состоялся 14 февраля текущего года.

«Глава государства утвердил перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учёным», — говорится в сообщении. 

Среди поручений, в частности, значатся расширение мер поддержки, направленных на разработки инновационных медицинских изделий и технологий, а также создание сервисов с искусственным интеллектом с целью диагностики.

14 февраля Владимир Путин посетил специальную выставку Форума будущих технологий, где ему представили передовые российские медицинские разработки.

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