Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Форума будущих технологий
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Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
Форум состоялся 14 февраля текущего года.
«Глава государства утвердил перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учёным», — говорится в сообщении.
Среди поручений, в частности, значатся расширение мер поддержки, направленных на разработки инновационных медицинских изделий и технологий, а также создание сервисов с искусственным интеллектом с целью диагностики.
14 февраля Владимир Путин посетил специальную выставку Форума будущих технологий, где ему представили передовые российские медицинские разработки.