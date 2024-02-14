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Путину представили передовые проекты в сфере медицины

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Президент России Владимир Путин посетил специальную выставку Форума будущих технологий, где ему представили передовые российские медицинские технологии и разработки.
Путину представили передовые проекты в сфере медицины
  • © Росконгресс

В частности, глава государства осмотрел инновационные разработки и решения госкорпорации «Росатом» в сфере аддитивных технологий, радиофармацевтики и квантовых вычислений.

«Предприятия «Росатома» ведут сегодня разработки в интересах здравоохранения в таких областях, как аддитивные технологии, радиофармацевтика и квантовые вычисления. Все исследования, которыми мы занимаемся в этом направлении, нацелены на существенное расширение возможностей врачей в оказании помощи пациентам», — заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв.

Экспозицию Минздрава России представил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В неё вошли стенды по пяти ключевым направлениям, среди которых генетические технологии.

«Экосистема «Здоровое общество» — это проект Фонда Росконгресс, который стал эффективной платформой для решения двух задач: запускать социальные инициативы, направленные на повышение качества жизни граждан, а также оказывать поддержку и продвигать перспективные медицинские технологии как в России, так и за рубежом», — сказала первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о модернизации системы здравоохранения и внедрении цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ).

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