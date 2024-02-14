Собянин: планируем создать лучшую в мире массовую и доступную медпомощь

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о модернизации системы здравоохранения и внедрении цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Путин и Собянин посетили столичный Центр диагностики и телемедицины.

«Мы стараемся сделать московскую медицину одной из самых продвинутых в мире и не только с точки зрения одной уникальной клиники и технологий, а доступности и качества для всех москвичей, и не только, потому что очень много граждан России приезжают в Москву», — отметил мэр.

По его словам, принято решение полностью обновить медицинскую инфраструктуру города.

Как сообщил Собянин, за последние пять лет в столице реконструировали и построили 2 млн кв. м медицинских объектов. Обновлено 50 тыс. единиц современной техники.

«Мы предполагаем в 2026 году полностью, на 100%, обновить все поликлиники города, и к 2028-му все здания-стационары и все поликлиники будут на высоком современном уровне», — цитирует Собянина портал мэра и правительства.

Ранее Сергей Собянин рассказал о модернизации медицинского оборудования в столичных больницах в рамках проекта «Здравоохранение».