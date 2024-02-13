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Собянин рассказал о внедрении современной медтехники в столичных больницах

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о модернизации медицинского оборудования в столичных больницах в рамках проекта «Здравоохранение».
Собянин рассказал о внедрении современной медтехники в столичных больницах

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на личный блог мэра, в столице в 2021—2023 годах была проведена полная модернизация эндоскопического и лапароскопического оборудования.

«Городские стационары получили почти 4 тыс. единиц техники, в том числе 324 эндоскопические стойки», — заявил Собянин.

Он также отметил, что в 2024 году для хирургических служб планируется поставить более 400 единиц медоборудования.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об открытии в новом комплексе инфекционной клинической больницы №1 современного акушерско-гинекологического блока.

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