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В новом комплексе ИКБ №1 начало работу отделение для проведения родов

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об открытии в новом комплексе инфекционной клинической больницы №1 современного акушерско-гинекологического блока.
В новом комплексе ИКБ №1 начало работу отделение для проведения родов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Его инфраструктуру сформировали так, чтобы все виды лечения и наблюдения, которые могут потребоваться, женщина и ребёнок получали в одной больнице без транспортировки в другие медучреждения. Это особенно важно в условиях родильного дома инфекционного профиля», — заявила Ракова.

Отмечается, что все боксы в отделении спроектированы таким образом, чтобы исключить вероятность внутрибольничного инфицирования и перекрёстных заболеваний.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии двух поликлиник на северо-востоке и юге столицы.

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