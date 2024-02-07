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Собянин заявил об открытии двух поликлиник

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии двух поликлиник на северо-востоке и юге столицы.
Собянин заявил об открытии двух поликлиник
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«На улице Ленская, д. 21а работают филиалы поликлиники №218 и детской поликлиники №11. На улице Автозаводская, д. 23, стр. 177 — новые филиалы поликлиники №67 и детской поликлиники №61», — написал Собянин.

Он также отметил, что медучреждения соответствуют новому городскому стандарту, оснащены современным оборудованием, комфортными зонами ожидания, удобными комнатами отдыха для персонала.

Поликлиники обслуживают более 90 тыс. жителей Бабушкинского и Даниловского районов, 17 тыс. из них — дети.

Ранее Сергей Собянин рассказал об открытии экспериментальной «аптеки-робота» в больнице №67 им. Ворохобова.

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