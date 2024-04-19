Спортивный врач Перевалова: сидячий образ жизни провоцирует ожирение

Врач-диетолог, реабилитолог, спортивный врач Ольга Перевалова предупредила, что из-за сидячего образа жизни может измениться фигура, а также могут развиться другие патологии.

«Ослабевает лимфатическая система, которая должна поднимать лимфу от ног к сердцу. А это уже серьёзное нарушение, поскольку её задача — удаление продуктов жизнедеятельности наших клеток», — объяснила она в интервью Радио Sputnik.

Также, по её словам, при малоподвижном образе жизни происходит образование жировых отложений в организме.

У женщин может формироваться особый тип ожирения — «груша», а также повышается вероятность развития варикозной болезни и отёков, добавила Перевалова.

Она посоветовала больше двигаться, заниматься физкультурой, чаще ходить и кататься на велосипеде, а также скорректировать питание.

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