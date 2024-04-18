Врач Морозова назвала утомляемость признаком ослабленного иммунитета
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В ряду таких симптомов — быстрая утомляемость, слабость, частые простуды, аллергические и аутоиммунные заболевания, поделилась она в беседе с РИАМО.
«Для поддержания иммунитета рекомендуется следовать определённым правилам, включая правильное питание, полноценный сон, занятия спортом, управление стрессами, тщательное мытьё рук и закаливание», — констатировала Морозова.
Профилактические мероприятия, направленные на укрепление защитных функций организма, должны носить комплексный характер, заключила педиатр.
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