Врач Морозова назвала утомляемость признаком ослабленного иммунитета

Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Екатерина Морозова назвала признаки нестабильной работы иммунной системы.

В ряду таких симптомов — быстрая утомляемость, слабость, частые простуды, аллергические и аутоиммунные заболевания, поделилась она в беседе с РИАМО.

«Для поддержания иммунитета рекомендуется следовать определённым правилам, включая правильное питание, полноценный сон, занятия спортом, управление стрессами, тщательное мытьё рук и закаливание», — констатировала Морозова.

Профилактические мероприятия, направленные на укрепление защитных функций организма, должны носить комплексный характер, заключила педиатр.

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